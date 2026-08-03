Марокканские власти подозреваются в организации наплыва мигрантов в Сеуту — The Telegraph

30 июля около 60 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу испанского анклава Сеута. По информации британской газеты The Daily Telegraph, западные разведывательные службы рассматривают версию о причастности марокканских властей к организации этого массового проникновения.
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