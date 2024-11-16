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В Госдуме предложили приносить присягу гражданина России не в 18, а в 14 лет

В Госдуме предложили приносить присягу гражданина России не в 18, а в 14 лет

В России предлагают приносить присягу с 14 лет для повышения патриотического духа. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который внесли в палату парламента члены комитета Госдумы по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым.

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