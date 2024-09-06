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Колхозник Жуков, гордый Потехин и кавказская мафия: Что мы узнали из первого трейлера фильма про группу «Руки вверх!»

Колхозник Жуков, гордый Потехин и кавказская мафия: Что мы узнали из первого трейлера фильма про группу «Руки вверх!»

Пока Сергей Жуков продолжает судебные тяжбы за хиты и съемки второго сезона сериала «Плакса» с собственной дочкой в главной роли, к выходу на большие экраны в октябре готовится музыкальная мелодрама «Руки вверх!», посвященная одноименной поп-группе, дико популярной в девяностые-нулевые.

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