Колхозник Жуков, гордый Потехин и кавказская мафия: Что мы узнали из первого трейлера фильма про группу «Руки вверх!»

Пока Сергей Жуков продолжает судебные тяжбы за хиты и съемки второго сезона сериала «Плакса» с собственной дочкой в главной роли, к выходу на большие экраны в октябре готовится музыкальная мелодрама «Руки вверх!», посвященная одноименной поп-группе, дико популярной в девяностые-нулевые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии