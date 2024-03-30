Джанкарло Минарди не считает, что Льюис Хэмилтон принесёт пользу Ferrari

MercedesОснователь и бывший владелец команды Формулы 1 Джанкарло Минарди считает, что переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari не принесет команде большой пользы, за исключением привлечения важных специалистов.
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