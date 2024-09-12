"Было ваше, стало общее": эксперты ООН рекомендовали создать "глобальную систему отслеживания полезных ископаемых"

Reconquistador В апреле с.г. генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем была создана группа экспертов из числа как представителей НПО, так и министерств горнодобывающей промышленности и охраны окружающей среды различных стран с целью "создания защитных барьеров перед лицом надвигающейся энергетической революции".