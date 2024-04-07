В Бокситогорском районе Ленобласти спасатели обнаружили тело мужчины

Его искали с 3 апреля Как сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сегодня дежурной смене поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация о пропавшем 3 апреля мужчине.
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