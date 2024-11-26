В ГД захотели запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство России

Трудовых мигрантов могут лишить права получения гражданства России. Такой законопроект внесут в ГД депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» вместе с их лидером Сергеем Мироновым, сообщило РИА «Новости».
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