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В ГД захотели запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство России

В ГД захотели запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство России

Трудовых мигрантов могут лишить права получения гражданства России. Такой законопроект внесут в ГД депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» вместе с их лидером Сергеем Мироновым, сообщило РИА «Новости».

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