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Дайте $10 миллиардов: Израиль клянчит у США "чрезвычайную помощь"

Дайте $10 миллиардов: Израиль клянчит у США "чрезвычайную помощь"

Газета The New York Times сообщила, что Израиль попросил у США $10 миллиардов "чрезвычайной помощи"."Израиль запросил у Соединённых Штатов чрезвычайную помощь на сумму 10 миллиардов долларов", об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на трёх чиновников, знакомых с ситуацией.

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