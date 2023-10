Дайте $10 миллиардов: Израиль клянчит у США "чрезвычайную помощь"

Газета The New York Times сообщила, что Израиль попросил у США $10 миллиардов "чрезвычайной помощи"."Израиль запросил у Соединённых Штатов чрезвычайную помощь на сумму 10 миллиардов долларов", об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на трёх чиновников, знакомых с ситуацией.