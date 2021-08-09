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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Чиновники хабаровской мэрии получают дополнительные пенсии при дефиците бюджета

Чиновники хабаровской мэрии получают дополнительные пенсии при дефиците бюджета

В бюджете Хабаровска обнаружены дополнительные пенсии мэра и его заместителей. Напомним, что город много лет вынужден брать кредиты, поскольку его бюджет считается дефицитным.

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