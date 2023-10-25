8 трагических судеб юных актёров советского кино

Почему у многих актёров советского кино, которые засветились на экране ещё в юном возрасте такая печальная и трагическая судьба? Возможно, они не смогли совладать с той славой, которая обрушилась на них в одночасье? Или когда происходит взлёт, то обязательно надо ждать падения? При этом очень жёсткого?В нашей небольшой подборке мы расскажем вам о восьми юных актёрах советского кино.