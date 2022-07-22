Колона російської військової техніки на півночі України. 28 лютого 2022 р. Уроки війни Росії в Україні: чи по зубах Китаю Тайвань? Американські експерти вказують на виявлені українською війною проблеми російської армії і про те, як справи з військовою логістикою у «китайського брата» #187; За словами «тилова логістика», «забезпечення», «підтримка» рядовий читач військових новин […] Сообщение Уроки війни Росії в Україні: чи по зубах Китаю Тайвань? появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.