Нетаньяху прокомментировал требование суда ООН о прекращении геноцида в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после призыва Международного суда ООН прекратить геноцид палестинского населения в секторе Газа заявил, что его страна соблюдает международное право и делает все возможное для защиты своего населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии