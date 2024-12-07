Прокуратура проверяет обстоятельства аварии с маршрутным автобусом в Симферополе Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, водитель автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту № 7 «Ак-Мечеть - улица 51-й Армии», допустил наезд на припаркованный грузовик Renault Magnumс полуприцепом, водитель которого выгружал товар.