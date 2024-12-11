Кто не получит компенсацию на энергоносители. Заявление министра

Помощь за ноябрь не получат 10% семей, зарегистрировавшихся на сайте Compensatii.gov.md. Министр Алексей Бузу пояснил, что запрос каждого домохозяйства тщательно анализируется на основе четких правил, отмечает Noi.
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