Новые сроки для школьных каникул: дети в восторге, а учителя – удивлены, они не готовы к такому Ольга БезродняяТочные сроки школьных каникул уже названы, и благодаря праздничным дням они станут особенно длительными в этом году.
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