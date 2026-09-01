Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с Днем знаний

Во вторник, 1 сентября, подмосковные школьники вернулись за парты после летних каникул. Напутственные слова учащимся губернатор Андрей Воробьев произнес во время посещения гимназии имени Е.
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