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Аргументы недели

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Число ДТП с детьми на электросамокатах в Петербурге выросло на 88 процентов

Число ДТП с детьми на электросамокатах в Петербурге выросло на 88 процентов

За семь месяцев 2026 года количество аварий с участием детей на электросамокатах в Санкт-Петербурге увеличилось на 88%, а число пострадавших несовершеннолетних выросло на 96%.

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