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Орловские новости

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Студентка из Орла награждена орденом «Горячее сердце»

Студентка из Орла награждена орденом «Горячее сердце»

Студентка из ОГУ получила орден «Горячее сердце» за участие в помощи ветеранам, пожилым людям, семьям участников СВО и в ликвидации разлива нефтепродуктов в Анапе.

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