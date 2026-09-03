Студентка из Орла награждена орденом «Горячее сердце»

Студентка из ОГУ получила орден «Горячее сердце» за участие в помощи ветеранам, пожилым людям, семьям участников СВО и в ликвидации разлива нефтепродуктов в Анапе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
- A В России изучают ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым