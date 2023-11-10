Немецкий генерал: русские начнут мощное наступление и, как минимум, попытаются вернуть Одессу

Экс-председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью Youtube-каналу HKCM заявил, что российские вооруженные силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу.
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