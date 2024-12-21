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Фонсека об 1:0 с «Вероной»: «Милан» показал более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке – эта проблема влияет на уверенность»

«В первом тайме мы были медлительными, и это было неизбежно на фоне недавнего матча, который мы не смогли выиграть, и отсутствия многих игроков.

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