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Царьград

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Проживёт ли Россия без релокантов? Честный ответ экономиста

Проживёт ли Россия без релокантов? Честный ответ экономиста

Прозвучал честный ответ экономиста Лазаря Бадалова на вопрос, проживёт ли Россия без релокантов. Эксперт развеял параноидальные сомнения некоторых чиновников.

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