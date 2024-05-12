Проживёт ли Россия без релокантов? Честный ответ экономиста

Прозвучал честный ответ экономиста Лазаря Бадалова на вопрос, проживёт ли Россия без релокантов. Эксперт развеял параноидальные сомнения некоторых чиновников.
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