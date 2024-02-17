Авдеевка. Утилизация «Азова», дубль второй

Несмотря на то, что под Авдеевкой сложилась катастрофическая для ВСУ ситуация, президент Украины Зеленский отправился в вояж по Европе с целью выпросить денег на продолжение войны и подтвердить какие-то аморфные «гарантии безопасности» для Украины.