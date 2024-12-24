Куратора группы смерти «Синий кит» Илью Погибалова будут судить в Новосибирске

«Погибалов обвиняется в склонении к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего, в отношении более двух лиц, организованной группой, а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений с использованием Интернета», — пояснили в районном суде.