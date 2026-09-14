Россия – Иран матчына билетлар сатуга чыкты

Россия футбол берлеге 2026 елның 29 сентябрендә Казанда узачак Россия һәм Иран җыелмалары арасындагы иптәшләрчә матчка билетлар сатуны ачты.
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