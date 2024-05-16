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Правительство поддерживает увеличение в 2 раза лимита выплат ОСАГО по Европротоколу

Правительство поддерживает увеличение в 2 раза лимита выплат ОСАГО по Европротоколу

   Правительство поддерживает удвоение лимита платежей по ОСАГО по Европейскому протоколу. Напомним, сегодня почти каждое третье ДТП, зафиксированное на российских дорогах, оформляется по так называемому европротоколу без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

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