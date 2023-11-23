Восемь признаков дефицита витамина B12: важные сигналы для внимания Елена ВайленкоДефицит витамина B12, влияющий на выработку полноценных эритроцитов, может проявляться через неврологические симптомы, предупреждает врач.
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