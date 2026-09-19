Босоножки выглядят новыми, если не смотреть внутрь: как убрать следы от босых ног со стельки

Летние сандалии носят без носков, из-за чего стельки контактируют с кожей, потом и пылью. В местах, подверженных наибольшей нагрузке (как правило, в передней части стопы и на пятке) накапливаются загрязняющие вещества, со временем образуя заметные пятна.
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