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Босоножки выглядят новыми, если не смотреть внутрь: как убрать следы от босых ног со стельки

Босоножки выглядят новыми, если не смотреть внутрь: как убрать следы от босых ног со стельки

Летние сандалии носят без носков, из-за чего стельки контактируют с кожей, потом и пылью. В местах, подверженных наибольшей нагрузке (как правило, в передней части стопы и на пятке) накапливаются загрязняющие вещества, со временем образуя заметные пятна.

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