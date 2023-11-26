ВС РФ ударили по складам ВСУ в Полтавской и Черкасской областях

Российские войска силами авиации и артиллерии нанесли удар по хранилищам авиационного топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области и арсеналу боеприпасов в Черкасской области, сообщил в Минобороны РФ.
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