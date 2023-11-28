Авторов Marvel Snap уволили, оценки SteamWorld Build, дата DLC Destiny 2, успехи Lethal Company…

Джефф Кили рассказал об изменениях на The Game Awards в 2023-м году; инсайдеры рассказали, какой могла стать Saints Row (2022), если бы не издатель; студию, разработавшую Marvel Snap, расформировали; разработка ремейка Silent Hill 2 идёт по плану; автор Inscryption зашифровал анонс своего нового проекта; журналисты опубликовали рецензии на SteamWorld Build; Lethal Company стала самой успешной игро .