Радий Хабиров: Мы вели честную игру, а нас предали

На пленарном заседании на тему «МИР. В центре внимания – Россия» в рамках VI Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2024» Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил мнение о недружественных странах.
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