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Регионы России

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ЕС импортировал рекордные объемы СПГ с завода «Ямал СПГ» в первой половине 2026 года

ЕС импортировал рекордные объемы СПГ с завода «Ямал СПГ» в первой половине 2026 года

Европейский союз в первой половине 2026 года импортировал рекордные 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше, чем в аналогичный период 2025 года.

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