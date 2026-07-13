ЕС импортировал рекордные объемы СПГ с завода «Ямал СПГ» в первой половине 2026 года

Европейский союз в первой половине 2026 года импортировал рекордные 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше, чем в аналогичный период 2025 года.
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