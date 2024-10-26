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Магнитные бури в ноябре: как подготовиться и справиться с воздействием космических явлений

Магнитные бури в ноябре: как подготовиться и справиться с воздействием космических явлений

Магнитные бури в ноябре: как подготовиться и справиться с воздействием космических явлений Ольга ВайленкоНоябрь 2023 года принесет с собой несколько магнитных бурь, которые, по прогнозам, могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

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