Магнитные бури в ноябре: как подготовиться и справиться с воздействием космических явлений Ольга ВайленкоНоябрь 2023 года принесет с собой несколько магнитных бурь, которые, по прогнозам, могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
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