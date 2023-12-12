Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Куаныш Сергазин
    👍👍👍Пашинян заявил о ...
  • leonid
    Микрон Дарманену: иш какой ты хитрый, решил увильнуть. Не получится,я тут еб..сь с этим всем, и ты будешь с этим еб....Макрон отклонил п...
  • Светлейший
    Очень хорошо! Пусть он для этого всех гастриков из русских городов туда вывозит!Хуснуллин: нужно ...

Росгвардия: для охраны всех школ РФ понадобится 600 миллиардов рублей ежегодно

Росгвардия: для охраны всех школ РФ понадобится 600 миллиардов рублей ежегодно

Для организации охраны всех учебных заведений на территории России потребуется около 600 млрд руб. ежегодно, заявил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин на заседании комитета в Госдуме во вторник, 12 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх