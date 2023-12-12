Росгвардия: для охраны всех школ РФ понадобится 600 миллиардов рублей ежегодно

Для организации охраны всех учебных заведений на территории России потребуется около 600 млрд руб. ежегодно, заявил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин на заседании комитета в Госдуме во вторник, 12 декабря.
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