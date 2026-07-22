Юрист: почему детский сад для мигрантов в Москве подлежит ликвидации

Алексей Горшков

И куда эти дети денутся? На улицу? НАМ от этого легче станет? Сомневаюсь, чтобы их родители сразу воспылали желанием на историческую родину с ними вернуться! Поназапускали всех... Тут - В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - вина не самих мигрантов, а тех, кто их запускает! ФАКТИЧЕСКИ - сейчас ВСЕ законодательные акты по мигрантскому вопросу принимаются для отвода глаз населения, настроение которого УЖЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ, а с другой стороны - мигрантов, ПРИНОСЯЩИХ ПРИБЫЛЬ - не государству, а ПРИНИМАЮЩИМ ЗАКОНЫ - КАК-ТО СОХРАНИТЬ НУЖНО !!! Нас просто ПОСТОЯННО за дураков держат, пытаясь заумными словами лапшу народу на уши навесить, напуская своим многословием тумана и сбивая "с панталыку"! Вместо того, чтобы принимать меры к ЗАПРЕЩЕНИЮ того, чтобы "незаменимые специалисты", приезжая на работу в Россию, СВОИХ ДОМАШНИХ С СОБОЙ ТАЩИЛИ, ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАЛИ - рассуждают о разновсяческих потусторонних вещах: знании мигрантами русского языка, цензе оседлости, росте мигрантской преступности, недопущении ранее судимых, и т.д., и т.п.- "СБИВАЯ" ТЕМ САМЫМ НАМ ПРИЦЕЛ, УВОДЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ !!! По-моему это не просто маниловщина и прожектёрство, а КОРРУПЦИОННАЯ ЛАЗЕЙКА - представьте СКОЛЬКО ВЗЯТОК начнут давать, чтобы, получать разновсяческие оправдательные липовые бумажки. ГЛАВНОЕ, на мой взгляд, противоречие - между ВЫГОДОЙ предпринимателя, заинтересованного в дешёвой рабочей силе - и РАЗОРИТЕЛЬНОСТЬЮ для государства, которое ОБЯЗАНО осуществлять из своего бюджета (созданного, кстати, ИЗ НАШИХ С ВАМИ НАЛОГОВ) социальные выплаты не только "незаменимому специалисту", но и всем его НЕРАБОТАЮЩИМ родственникам! Нанимает-то условных "Джамшутов" предприниматель (ему так выгодно), а платит привезённым многочисленным родственникам НЕ ОН, А ГОСУДАРСТВО !!! Так что - как не крути, дело это - ГОСУДАРСТВЕННОЕ, именно ОНО в нём материально заинтересовано! Депутатам Госдумы этим бы заняться - но они заняты "более важным": стандартизацией шаурмы и разновсяческими запретами, и принимая хитромудрые околовсяческие никому не понятные заумные законы! И, похоже, "дяди Туралы" там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!! Об этом говорит принимаемые на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, вразрез с принципами СВЕТСКОГО государства, разновсяческие Акты о необходимости помещений ИМЕННО МУСУЛЬМАНСКИХ (а не каких-либо ДРУГИХ РЕЛИГИЙ) молельных комнат в ГОСУДАРСТВЕННЫХ объектах - например в аэропортах, и т.п., внедрение в школьную программу ИМЕННО АРАБСКОГО языка, "халялизация" всей страны, подозрительно МЯГКИЕ приговоры преступникам-мусульманам, и т.д.! Не коммунист я, но получается так, что В ОСНОВНОМ законодатели выражают, как говорил дедушка Ленин, УЗКОКЛАССОВЫЕ интересы предпринимательства, хотя и должны бороться за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ !!! "Своя рубашка ближе к телу"!