Что делать в случае гибели детей и родственников

Потеря близких для большинства людей это не просто, а с утратой ребенка, мировоззрение его близких рушится, никуда не спрятаться от боли и острого переживания с мыслями абсурдности бытия, а любые слова сочувствия причиняют еще большее страдание, в такие минуты нет понимания куда бежать и что делать.
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