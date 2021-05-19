Что делать в случае гибели детей и родственников

Потеря близких для большинства людей это не просто, а с утратой ребенка, мировоззрение его близких рушится, никуда не спрятаться от боли и острого переживания с мыслями абсурдности бытия, а любые слова сочувствия причиняют еще большее страдание, в такие минуты нет понимания куда бежать и что делать.