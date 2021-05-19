Аргументы недели

97 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Михайлов
    Совсем хохлы выжили из ума и не дружат с реальностью. Чего возьмёшь с чокнутых.Украинские власти...
  • Вячеслав Михайлов
    Собаки лают, а наш караван - Россия должен идти вперед своим путем.Пушков ответил на...
  • Сергей Росси
    Ну не вечен он, ак ни крути. А потом что ? Сильного лидера за ним нет, так что начнется дележка и грызня наверху и мо...Путин при выборе ...

Что делать в случае гибели детей и родственников

Что делать в случае гибели детей и родственников

Потеря близких для большинства людей это не просто, а с утратой ребенка, мировоззрение его близких рушится, никуда не спрятаться от боли и острого переживания с мыслями абсурдности бытия, а любые слова сочувствия причиняют еще большее страдание, в такие минуты нет понимания куда бежать и что делать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх