Брифинг Захаровой пройдет на территории Ржевского мемориала

РЖЕВ /Тверская область/, 27 июля. /ТАСС/. Выездной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики пройдет 27 июля на территории Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.
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