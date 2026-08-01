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Русская весна

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Девушке разбили голову после того, как она заговорила на украинском в Польше (ВИДЕО)

Девушке разбили голову после того, как она заговорила на украинском в Польше (ВИДЕО)

Девушке разбили голову после того, как она заговорила на украинском в Польше. Сообщается, что девушка возвращалась домой с работы, и после того как она остановилась и заговорила на украинском по телефону, к ней сзади подошел неизвестный и дважды ударил по голове, после чего скрылся.

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