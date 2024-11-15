Новые дольщики красноярской «Златоулочки» пожаловались на отказ в компенсациях

КРАСНОЯРСК, 15 ноября, ФедералПресс. Еще несколько дольщиков непостроенного микрорайона «Златоулочка» в Емельяновском районе Красноярского края получили отказ Фонда развития территорий в выплате компенсаций.
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