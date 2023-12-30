Найдены промышленные отрасли, которые оказались нужны РФ

Под воздействием увеличения военных заказов, введения санкций и других ограничений Россия стремится возродить отрасли, такие как микроэлектроника, станкостроение, создать индустрию беспилотных технологий и развить малотоннажную химию, которая в значительной степени была забыта еще в советские времена.
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