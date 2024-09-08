Митинг в Тель-Авиве собрал полмиллиона человек

Это самая массовая акция в истории Израиля. Люди требовали от правительства принять меры к освобождению заложников, которых удерживает ХАМАСПолмиллиона человек вышли на митинг в Тель-Авиве, сообщили его организаторы.
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