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Названы районы Москвы, где аренда за месяц подорожала на четверть и выше

Названы районы Москвы, где аренда за месяц подорожала на четверть и выше

Тверской район занял первое место по росту цен на аренду однушек в Москве Первую тройку рейтинга по темпам роста ставок составили районы Тверской, Чертаново Южное и Алексеевский Тверской район возглавил рейтинг столичных локаций по росту цен на аренду однокомнатных квартир в августе 2024 года, подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты сервиса «Яндекс Аренда».

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