Депутат ГД Белик: Столтенберг троллит Украину обещаниями о членстве в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг своими обещаниями о членстве в альянсе троллит Украину. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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