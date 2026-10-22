Nebius привлекла кредитную линию на $3,5 млрд. В последнее время в акциях неооблачных компаний наблюдались сильные распродажи из-за того, что инвесторов встревожило финансовое положение CoreWeave, основного конкурента компании Аркадия Воложа.
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