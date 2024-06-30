Алина Загитова выступила на Дне молодежи в Казани

Фигуристка Алина Загитова приняла участие в мероприятии «День молодежи» в Казани. Во время выступления спортсменка поделилась мотивирующей фразой, которую ей часто говорил ее отец — известный хоккеист Ильназ Загитов, который в настоящее время работает тренером.
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