Алина Загитова выступила на Дне молодежи в Казани

Фигуристка Алина Загитова приняла участие в мероприятии «День молодежи» в Казани. Во время выступления спортсменка поделилась мотивирующей фразой, которую ей часто говорил ее отец — известный хоккеист Ильназ Загитов, который в настоящее время работает тренером.