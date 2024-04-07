3 дня назад 425 прочитали Миллиардеры от нефтяного бизнеса настроены на максимальное выкачивание финансовых средств из внутреннего рынка, потому что на внешних торговых площадках им приходится демпинговать и проявлять "щедрость".
В России ждут подвоха от "топливных королей" в преддверии полевых работ
Комментарии
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КП
Кремлин Православович
Небольшая такая волна деприватизации началась с предприятий, хоть каким-то боком относящихся к военно-промышленному комплексу. Думаю, что топливопереработчики должны многожды подумать, прежде чем своим гонором из-за жадности откровенно вредить государству и народу, а то топливоперерабатывающая промышленность следующая по важности после ВПК. Ещё бы и веяния "1937-го" принесло, чтобы помимо деприватизации предприятий, ещё и бывших владельцев под суд за измену Родине. Вот было бы дело.
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