В Челябинске русских подростков сделали крайними в драке с мигрантами

Пока отдельные депутаты и медийные личности возмущаются беспределом со стороны мигрантов (при бездействии Госдумы, которая не принимает законов, ужесточающих миграцию), в Челябинске в конфликте между русскими подростками и мигрантами крайними оказались как раз русские дети.
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