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Медвежий угол

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В Челябинске русских подростков сделали крайними в драке с мигрантами

Пока отдельные депутаты и медийные личности возмущаются беспределом со стороны мигрантов (при бездействии Госдумы, которая не принимает законов, ужесточающих миграцию), в Челябинске в конфликте между русскими подростками и мигрантами крайними оказались как раз русские дети.

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Комментарии
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Виктор Плеханов
sydiy pidoras
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7 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья с пожизненным запретом на въезд в Россию!
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5 час.
Владислав Владислав
Выслать нахрен все диаспоры из русского города Челябинск и всех мигрантов разослать по их аулам. Обарзели!
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5 час.

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