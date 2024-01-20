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«Его просто не понимают». Берни Экклстоун встал на защиту Мохаммеда бен Сулайема

«Его просто не понимают». Берни Экклстоун встал на защиту Мохаммеда бен Сулайема

FIAБывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун заступился за Мохаммеда бен Сулайема. В последнее время президент FIA подвергается резкой критике, а его мнение часто расходится с мнением руководства и команд Ф1.

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