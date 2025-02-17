Мёрзли несколько дней: прокуратура взялась за очередную «горе-управляйку» во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура заинтересовалась работой очередной управляющей компании. Жильцы многоквартирного дома несколько дней мёрзли без отопления, которое вернули лишь после реакции ведомства, сообщает PRIMPRESS.
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