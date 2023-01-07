Тардиф о Кубке мира в феврале: «Большая проблема для ИИХФ. У нас ЧМ через 3 месяца»

Люк Тардиф заявил, что проведение Кубка мира в феврале создает проблему для ИИХФ. Президент международной федерации считает, что турнир лучше проводить в промежутке между августом и октябрем, так как в таком случае он не влияет на уровень представительности чемпионата мира в том же году.