Алексей Белов. «Голые» полководцы Европы

Гипотетический переход на военные рельсы грозит окончательно добить экономику Старого СветаНа днях, комментируя призывы многих западных лидеров продолжать военную и финансовую помощь Украине, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Запад одержим идеей воевать с нами до последнего украинца».