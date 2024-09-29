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Алексей Белов. «Голые» полководцы Европы

Алексей Белов. «Голые» полководцы Европы

Гипотетический переход на военные рельсы грозит окончательно добить экономику Старого СветаНа днях, комментируя призывы многих западных лидеров продолжать военную и финансовую помощь Украине, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Запад одержим идеей воевать с нами до последнего украинца».

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